Джордан хочет перейти в Хьюстон
ДеАндре Джордан хотел бы продолжить карьеру в Лос-Анджелесе.
Центровой Клипперс ДеАндре Джордан хочет, чтобы клуб обменял его в Хьюстон, сообщает ESPN.
В настоящее время руководство калифорнийского клуба рассматривает различные варианты обмена игрока, который по окончании текущего сезоне может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что интерес к Джордану проявлял Кливленд, который хотел задействовать центрового в сделке по обмену Тристана Томпсона.
В текущем сезоне Джордан провел 41 матч за Клипперс, набирая по 11,8 очка и совершая по 14,9 подбора в среднем за игру.
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