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Джордан хочет перейти в Хьюстон

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ДеАндре Джордан хотел бы продолжить карьеру в Лос-Анджелесе.
ДеАндре Джордан
ДеАндре Джордан
Getty Images

Центровой Клипперс ДеАндре Джордан хочет, чтобы клуб обменял его в Хьюстон, сообщает ESPN.

В настоящее время руководство калифорнийского клуба рассматривает различные варианты обмена игрока, который по окончании текущего сезоне может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что интерес к Джордану проявлял Кливленд, который хотел задействовать центрового в сделке по обмену Тристана Томпсона. 

В текущем сезоне Джордан провел 41 матч за Клипперс, набирая по 11,8 очка и совершая по 14,9 подбора в среднем за игру.

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Теги: НБА, Лос-Анджелес Клипперс, Хьюстон Рокетс, ДеАндре Джордан
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