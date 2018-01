Новички Лейкерс Кайл Кузма и Лонзо Болл выложили видео в социальную сеть Instagram, в котором потроллили своего нового одноклубника Брэндона Ингрэма.

Кузма снял Ингрэма на фоне плаката к фильму Слендермен и заявил, что Брэндон является главным героем этого фильма.

The Lakers stay roasting each other 😂 (via @kylekuzma) pic.twitter.com/ykRky7jRxk