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Кузма и Болл посмеялись над тощим одноклубником

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Новички Лейкерс обживаются в новом клубе.
Брэндон Ингрэм
Брэндон Ингрэм
Getty Images

Новички Лейкерс Кайл Кузма и Лонзо Болл выложили видео в социальную сеть Instagram, в котором потроллили своего нового одноклубника Брэндона Ингрэма.

Кузма снял Ингрэма на фоне плаката к фильму Слендермен и заявил, что Брэндон является главным героем этого фильма.

Ранее сообщилось, что Ингрэм получил травму голеностопа в матче с Далласом.

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Теги: баскетбол, НБА, Лонзо Болл, Кайл Кузма, Брэндон Ингрэм
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