Кузма и Болл посмеялись над тощим одноклубником
Новички Лейкерс обживаются в новом клубе.
Новички Лейкерс Кайл Кузма и Лонзо Болл выложили видео в социальную сеть Instagram, в котором потроллили своего нового одноклубника Брэндона Ингрэма.
Кузма снял Ингрэма на фоне плаката к фильму Слендермен и заявил, что Брэндон является главным героем этого фильма.
The Lakers stay roasting each other 😂 (via @kylekuzma) pic.twitter.com/ykRky7jRxk— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 января 2018 г.
Ранее сообщилось, что Ингрэм получил травму голеностопа в матче с Далласом.
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