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Кливленд совершит как минимум один обмен перед дедлайном – СМИ

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Кавальерс потерпели 8 поражений в последних 10 матчах.
Кливленд до 8 февраля совершит как минимум 1 обмен
Кливленд до 8 февраля совершит как минимум 1 обмен
Getty Images

Руководство Кливленд Кавальерс проведет как минимум один обмен до наступления дедлайна, сообщает на своей странице в Twitter обозреватель Марк Штайн.

Отметим, что последним днем обменов в нынешнем сезоне станет 8 февраля.

Вероятно, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. В последних 10 матчах коллектив из Огайо потерпел восемь поражений, в том числе и от потенциально главных соперников в плей-офф  Бостон Селтикс, Торонто Рэпторс и Голден Стэйт Уорриорз.

Ранее сообщалось, что Кливленд планирует обменять Томпсона перед дедлайном.

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Теги: Кливленд Кавальерс, обмен, НБА, баскетбол
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