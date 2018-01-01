Звоните ЛеБрону: в раздевалке Уорриорз отключили горячую воду после матча с Кавс

Курьезная ситуация возникла после матча на Quicken Loans Arena в Кливленде.

Голден Стэйт одержал выездную победу на Кливлендом со счетом 118:108 в матче регулярного чемпионата.

Как сообщает ESPN, по окончании встречи оказалось, что в гостевой душевой на арене Кавальерс была отключена горячая вода. Калифорнийцами пришлось довольствоваться лишь холодной, а их крики были слышны далеко за пределами раздевалки.

"Они должны что-нибудь сделать. Кто-нибудь, позвоните ЛеБрону!" – кричал Кевин Дюрант.

Отмечается, что никто не выглядел разозленным, ситуация была воспринята с юмором. При этом многие игроки ограничились лишь быстрым умыванием, а из раздевалки уходили в нескольких слоях одежды.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!