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Звоните ЛеБрону: в раздевалке Уорриорз отключили горячую воду после матча с Кавс

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Курьезная ситуация возникла после матча на Quicken Loans Arena в Кливленде.
Стефен Карри и Кевин Дюрант
Стефен Карри и Кевин Дюрант
Getty Images

Голден Стэйт одержал выездную победу на Кливлендом со счетом 118:108 в матче регулярного чемпионата.

Как сообщает ESPN, по окончании встречи оказалось, что в гостевой душевой на арене Кавальерс была отключена горячая вода. Калифорнийцами пришлось довольствоваться лишь холодной, а их крики были слышны далеко за пределами раздевалки.

"Они должны что-нибудь сделать. Кто-нибудь, позвоните ЛеБрону!" – кричал Кевин Дюрант.

Отмечается, что никто не выглядел разозленным, ситуация была воспринята с юмором. При этом многие игроки ограничились лишь быстрым умыванием, а из раздевалки уходили в нескольких слоях одежды.

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Теги: НБА, Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз, ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, горячая вода, курьезы
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