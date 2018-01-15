Керр: ЛеБрон сейчас играет лучше, чем четыре года назад
Наставник Голен Стэйт оценил игру лидера Кливленда на данном этапе его карьеры.
Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр считает, что лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс показывает феноменальную игру и находится в лучшей форме, чем 4 года назад.
"Джеймс сейчас играет лучше, чем четыре года назад. Это невероятно, поскольку именно четыре года назад, казалось бы, был пик его карьеры. ЛеБрона признали MVP, и он стал чемпионом.
Но теперь он ещё сильнее и продолжает прибавлять. Я верю, что он пока не показал свой лучший баскетбол", – приводит слова Керра ESPN.
Напомним, что СМИ считают, что ЛеБрон Джеймс специально замедляет движение мяча, чтобы делать ассисты.
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