НБА: Вашингтон проиграл Милуоки, Кливленд встретится с Голден Стэйт
Детройт – Шарлотт 107:118 (27:27, 29:23, 24:34, 27:34)
Детройт: Буллок (20), Харрис (20), Смит (19 + 10 передач), Брэдли (15), Драммонд (3 + 10 подборов) – старт; Толливер (17), Байкс (6), Кеннард (5), Морлэнд (2).
Шарлотт: Марв. Уильямс (21), Ховард (21 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (20 + 9 передач), Батюм (14 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (11) – старт; Лэмб (11), О’Брайант (9), Камински (5), Картер-Уильямс (4), Грэм (2).
Филадельфия – Торонто 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)
Филадельфия: Эмбиид (34 + 11 подборов + 7 потерь), Редик (15), Симмонс (12 + 6 потерь), Ковингтон (11 + 8 подборов), Шарич (11 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (18 + 8 передач), Джонсон (7 + 8 подборов), Букер (7), Бэйлесс (2), Луваву-Кабарро (0).
Торонто: Дерозан (24), Лаури (13 + 7 подборов), Ибака (10), Валанчюнас (8), Ануноби (0) – старт; Райт (20), Сиакам (11), Майлз (10), Ванвлит (8), Пелтль (7 + 8 подборов), Пауэлл (0), Ногейра (0).
Вашингтон – Милуоки 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)
Вашингтон: Уолл (27 + 9 передач), Бил (19), Портер (8), Моррис (6), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (19), Саторански (7), Скотт (5), Маинми (0).
Милуоки: Адетокумбо (27 + 20 подборов), Бледсоу (23 + 4 перехвата), Миддлтон (19), Брогдон (16), Хенсон (4 + 8 подборов) – старт; Снелл (6), Браун (5), Макер (4), Деллаведова (0).
22:00 Атланта – Сан-Антонио
22:00 Бруклин – Нью-Йорк
22:30 Чикаго – Майами
00:30 Мемфис – Лейкерс
03:00 Оклахома-Сити – Сакраменто
03:00 Кливленд – Голден Стэйт
04:00 Юта – Индиана
05:30 Клипперс – Хьюстон
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