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Дюрант хочет стать владельцем клуба после завершения карьеры

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Игрок Голден Стэйт уже начал готовить почву для приобретения команды.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант хочет стать владельцем баскетбольной команды после завершения игровой карьеры. Об этом сообщает ESPN.

Игрок хочет стать вторым афро-американцем, ставшим президентом баскетбольного клуба после Майкла Джордана. 

Отметим, что Дюрант со своим деловым партнером Ричем Клейманом уже начали готовы и подбивают почву для этого.

Ранее сообщалось, что Дюрант пожертвовал крупную сумму университету штата Техас.

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Теги: баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Голден Стэйт Уорриорз
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