Айзея Томас: Потребуется время, чтобы вернуться на прежний уровень
Разыгрывающий Кавальерс прокомментировал свою игру после травмы.
Разыгрывающий Кливленда Айзея Томас признался, что не удивлен своей неудачной игре после яркого дебюта за команду.
"Я знал, что так и будет. Ноги пока не работают. Так что потребуется время, чтобы вернуться в привычное состояние. Даже когда я хорошо играл в первых двух матчах, я говорил тренеру Лю (Тайрон Лю – прим. ред.), что что-то не так. Те матчи могли ввести всех в заблуждение.
С большим нетерпением жду матча против Голден Стэйт. Это очень напряженная игра, много борьбы. Все очень хотят выиграть, для всех это очень важно", – цитирует Томаса ESPN.
В текущем сезоне Томас провел уже четыре матча за Кавальерс, набирая в среднем по 12,3 очка и делая по 3,3 передачи за 21 минуту на площадке.
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