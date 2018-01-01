НБА: Майами победил Милуоки, Финикс встретится с Индианой
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 14 января.
Майами – Милуоки 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20)
Майами: Драгич (25), Ричардсон (16 + 6 подборов), Уайтсайд (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Т. Джонсон (14 + 6 подборов), Дж. Джонсон (4 + 8 передач) – старт; Эллингтон (7), Олиник (7 + 7 подборов), Адебайо (6 + 6 передач), Уинслоу (3).
Милуоки: Адетокумбо (22 + 6 подборов), Миддлтон (16 + 6 подборов), Брогдон (15), Бледсоу (10), Хенсон (4 + 9 подборов) – старт; Снелл (3), Браун (3), Деллаведова (2), Макер (2), Килпатрик (2), Уилсон (0).
14.01 (22:30) Нью-Йорк – Новый Орлеан
15.01 (03:00) Финикс – Индиана
15.01 (04:00) Миннесота – Портленд
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