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НБА: Майами победил Милуоки, Финикс встретится с Индианой

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 14 января.
НБА: результаты матчей 14 января
НБА: результаты матчей 14 января
Getty Images

Майами – Милуоки 97:79 (21:23, 20:20, 30:16, 26:20)

Майами: Драгич (25), Ричардсон (16 + 6 подборов), Уайтсайд (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Т. Джонсон (14 + 6 подборов), Дж. Джонсон (4 + 8 передач) – старт; Эллингтон (7), Олиник (7 + 7 подборов), Адебайо (6 + 6 передач), Уинслоу (3).

Милуоки: Адетокумбо (22 + 6 подборов), Миддлтон (16 + 6 подборов), Брогдон (15), Бледсоу (10), Хенсон (4 + 9 подборов) – старт; Снелл (3), Браун (3), Деллаведова (2), Макер (2), Килпатрик (2), Уилсон (0).

14.01 (22:30) Нью-Йорк – Новый Орлеан

15.01 (03:00) Финикс – Индиана

15.01 (04:00) Миннесота – Портленд

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Теги: НБА, баскетбол, регулярный чемпионат, результаты матчей
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