Ингрэм не доиграл матч с Далласом из-за травмы голеностопа
Форвард Лейкерс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА из-за травмы левой ноги.
Легкий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Брэндон Ингрэм из-за растяжения голеностопа левой ноги был вынужден покинуть площадку в первой половине матча регулярного чемпионата НБА с Даллас Маверикс и не смог продолжить игру.
"У Ингрэма повреждение средней тяжести. Предполагаю, что он скоро вернется в строй, хотя, возможно, необходимо будет сделать рентген", – прокомментировал ситуацию ESPN главный тренер команды Люк Уолтон.
Отметим, что встреча завершилась победой Лейкерс в овертайме со счетом 107:101, а Ингрэм в ней успел набрать четыре очка.
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