Данк Маркканена и шикарный проход ДеРозана – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 13 января.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В их число вошли моменты с участием Криса Данна, Дуайта Ховарда, Лаури Маркканена, Якоба Пелтля и Демара ДеРозана.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил