Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 13 января.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли моменты с участием Криса Данна, Дуайта Ховарда, Лаури Маркканена, Якоба Пелтля и Демара ДеРозана.

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