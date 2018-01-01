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Сефолоша выбыл до конца сезона из-за травмы колена

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Форвард Юты выбыл на длительный срок.
Табо Сефолоша
Табо Сефолоша
Getty Images

Форварду Юты Табо Сефолоше предстоит операция по поводу травмы внутренней боковой связки правого колена. Как сообщает Yahoo! Sports, игрок выбыл из строя до конца сезона.

33-летний Сефолоша травмировал колено в матче с Шарлотт в пятницу, 12 января.

По предварительным прогнозам, на восстановление после операции потребуется как минимум 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри вновь травмировал голеностоп.

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Теги: Юта Джаз, травма, операция, НБА, баскетбол
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