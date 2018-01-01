НБА: Лейкерс в овертайте дожали Даллас, Голден Стэйт обыграл Торонто

Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 13 января.

Даллас – Лейкерс 101:107 OT (20:31, 32:15, 21:24, 22:25, 6:12)

Даллас: Смит (23), Мэттьюз (17), Барнс (17), Феррелл (11 + 10 подборов), Новицки (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (13), Харрис (9), Бареа (5), Клебер (0), Межри (0).

Лейкерс: Рэндл (23 + 15 подборов + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (17), Болл (9 + 7 подборов + 7 передач), Лопес (8), Ингрэм (4) – старт; Кларксон (19), Кузма (18 + 10 подборов), Эннис (3), Харт (2), Брюэр (2), Нэнс (2 + 7 подборов).

Клипперс – Сакраменто 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)

Клипперс: Уильямс (26), Рид (14 + 13 подборов), Уоллес (12), Теодосич (11), Гриффин (11 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Харрелл (17), Деккер (13), Джонсон (13), Эванс (7 + 7 передач), Торнвелл (2).

Сакраменто: Коули-Стайн (23 + 13 подборов), Фокс (17 + 10 передач), Рэндолф (8), Темпл (4), Джордж Хилл (2) – старт; Лабиссьер (14 + 7 подборов), Богданович (13), Хилд (10), Картер (6), Куфос (6), Джексон (2).

Шарлотт – Оклахома-Сити 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)

Вашингтон – Бруклин 119:113 OT (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6)

Торонто – Голден Стэйт 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)

Чикаго – Детройт 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)

Сан-Антонио – Денвер 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)

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Турнирная таблица

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