Баскетболисты Кливленда жалуются на то, что ЛеБрон Джеймс нарочно замедляет движение мяча.

Несколько игроков Кавальерс пожаловались на то, что лидер команды ЛеБрон Джеймс замедляет движение мяча, сообщает Cleveland.com

Им не нравится то, что 4-кратный MVP не торопится расставаться с мячом, пока не найдет продолжение атаки, которое с высокой вероятностью обернется для него результативной передачей.

В нынешнем сезоне ЛеБрон Джеймс набирает рекордные в 15-летней карьере 8,8 передачи в среднем за игру.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА Кливленд уступил Индиане со счетом 95:97.