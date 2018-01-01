НБА: Кливленд проиграл Индиане, Голден Стэйт сильнее Милуоки

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 12 января.

Шарлотт – Юта 99:88 (25:25, 27:21, 22:26, 25:16)

Шарлотт: Уокер (22 + 6 передач), Уильямс (15 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 5 подборов), Батюм (11), Ховард (8 + 13 подборов) – старт; Камински (16), Лэмб (11 + 8 подборов), Картер-Уильямс (2), Грэм (2), О'Брайан (0).

Юта: Митчелл (35 + 5 подборов + 5 потерь), сефолоша (7), Рубио (7 + 7 подборов), Фэйворс (5 + 7 подборов), Инглс (2 + 6 передач) – старт; Худ (15), О'Нил (11 + 10 подборов), Джонсон (5), Юдо (1), Жеребко (0).

Вашингтон – Орландо 125:119 (34:33, 31:30, 33:35, 27:21)

Вашингтон: Бил (30 + 7 передач), Уолл (30 + 9 передач + 3 блок-шота), Гортат (12 + 11 подборов), Портер (9), Моррис (7) – старт; Маинми (17 + 8 подборов), Убре (10 + 7 подборов), Скотт (6), Саторански (4).

Орландо: Пэйтон (27 + 8 передач), Симмонс (23), Бийомбо (21 + 13 подборов), Гордон (14 + 10 подборов + 7 передач), Фурнье (10) – старт; Хезонья (9), Аффлало (6), Спейтс (6), Айванду (2), Огастин (1).

Индиана – Кливленд 97:95 (12:34, 32:24, 32:16, 21:21)

Индиана: Коллисон (22), Оладипо (19), Сабонис (12 + 15 подборов), Т. Янг (12 + 7 подборов), Богданович (6) – старт; Стивенсон (16 + 11 подборов), Джефферсон (8), Джозеф (2), Лиф (0).

Кливленд: ЛеБрон Джеймс (27 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 10 подборов), Смит (9 + 6 подборов), Кальдерон (8), Краудер (5) – старт; Грин (13), Осман (8), Томпсон (2 + 8 подборов), Корвер (2).

Атланта – Бруклин 105:110 (25:25, 25:28, 24:21, 31:36)

Атланта: Шредер (34 + 7 передач), Бэйзмор (16), Пламли (8), Ильясова (6), Принс (1) – старт; Дедмон (11 + 9 подборов), Дилэйни (9), Дорси (9), Коллинз (5 + 10 подборов), Тэйлор (3) Мускала (3).

Бруклин: Динуидди (20 + 9 подборов + 10 передач), Холлис-Джефферсон (14 + 6 подборов), Кэролл (13), Крэбб (10), Зеллер (4) – старт; Окафор (17), Харрис (10), Эйси (9 + 7 подборов), ЛеВерт (7 + 7 передач), Аллен (6), Стаускас (0).

Милуоки – Голден Стэйт 94:108 (27:36, 22:27, 33:17, 12:28)

Милуоки: Адетокумбо (23 + 7 подборов), Бледсоу (21), Брогдон (17), Миддлтон (8), Хенсон (6 + 8 подборов + 3 блок-шота) – старт; Снелл (11), Макер (5), Браун (3), Деллаведова (0).

Голден Стэйт: Дюрант (26 + 6 подборов + 6 передач), Грин (21 + 10 подборов + 7 передач), Томпсон (12), Пачулия (8), Маккоу (6) – старт; Луни (9 + 8 подборов), Янг (8), Уэст (8), Ливингстон (6), Игудала (4).

Миннесота – Нью-Йорк 118:108 (24:27, 31:30, 32:29, 31:22)

Миннесота: Таунс (23 + 15 подборов + 9 передач), Гибсон (17 + 6 подборов), Уиггинс (16 + 6 подборов), Батлер (13), Тиг (12 + 8 передач) – старт; Дженг (10), Кроуфорд (10), Бьелица (10), Джонс (7).

Нью-Йорк: Джек (18 + 8 передач), Порзингис (17 + 10 подборов + 3 блок-шота), Кантер (16 + 12 подборов), Ли (14), Томас (0) – старт; Хардуэй (16), Бизли (13), О'Куинн (12 + 6 подборов), Ниликина (2), Макдермотт (0).

Новый Орлеан – Портленд 119:113 (31:25, 30:36, 27:25, 31:27)

Новый Орлеан: Дэвис (36 + 9 подборов), Холидэй (25 + 6 передач), Казинс (24 + 19 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мур (4), Рондо (3) – старт; Миллер (16), Кларк (5), Нельсон (4), Каннингем (2).

Портленд: Лиллард (23 + 8 передач), Макколлум (23), Амину (19 + 11 подборов), Нуркич (19), Нарьер (17 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Харклесс (4), Коллинз (4), Коннотон (2), Дэвис (2).

Денвер – Мемфис 87:78 (16:26, 27:21, 24:13, 20:18)

Денвер: Бартон (17 + 5 потерь), Йокич (14 + 7 подборов), Мюррей (11), Чендлер (8), Пламли (4 + 9 подборов) – старт; Лайлс (16), Бизли (9), Джефферсон (4), Фарид (4 + 6 подборов).

Мемфис: Газоль (22 + 11 подборов), Эванс (12 + 5 потерь), Харрисон (9 + 6 передач), Брукс (8), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Эннис (12), Чалмерс (6), Дэвис (4), Мартин (0), Селден (0), Маклемор (0).

Финикс – Хьюстон – матч идет

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