Игрок Юты грубо обошелся с фанатом после удаления.

Защитник Юты Родни Худ понес наказание за инцидент с болельщиком во время матча регулярного чемпионата НБА против Вашингтона.

Игрок заплатит 35 тысяч долларов штрафа.

Напомним, что Худ, уходя в раздевалку после второго технического фола выбил телефон из рук фаната.

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