Худ оштрафован Лигой за то, что выбил телефон из рук болельщика
Игрок Юты грубо обошелся с фанатом после удаления.
Защитник Юты Родни Худ понес наказание за инцидент с болельщиком во время матча регулярного чемпионата НБА против Вашингтона.
Игрок заплатит 35 тысяч долларов штрафа.
12 января 2018 г.
Напомним, что Худ, уходя в раздевалку после второго технического фола выбил телефон из рук фаната.
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