Переключиться на мобильную версию

Худ оштрафован Лигой за то, что выбил телефон из рук болельщика

Комментариев: 0
Игрок Юты грубо обошелся с фанатом после удаления.
Родни Худ
Родни Худ
Getty Images

Защитник Юты Родни Худ понес наказание за инцидент с болельщиком во время матча регулярного чемпионата НБА против Вашингтона.

Игрок заплатит 35 тысяч долларов штрафа.

Напомним, что Худ, уходя в раздевалку после второго технического фола выбил телефон из рук фаната.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Юта Джаз, смартфон, болельщик, фанат
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь