Бигмен может покинуть клуб из Огайо.

Бигмен Кливленда Тристан Томпсон может покинуть состав команды.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания, Кавальерс заинтересованы обменять игрока перед дедлайном.

Клуб из Огайо готов расстаться с Томпсоном в случае выгодной для себя сделки, а одним из возможных кандидатов для обмена является обмен с Клипперс, в котором принял бы участие Деандре Джордан.

Ранее лидер Кавальерс ЛеБрон Джеймс накричал на партнеров по команде во время тайм-аута.

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