Переключиться на мобильную версию

Кливленд планирует обменять Томпсона перед дедлайном

Комментариев: 0
Бигмен может покинуть клуб из Огайо.
Тристан Томпсон
Тристан Томпсон
Getty Images

Бигмен Кливленда Тристан Томпсон может покинуть состав команды.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания, Кавальерс заинтересованы обменять игрока перед дедлайном.

Клуб из Огайо готов расстаться с Томпсоном в случае выгодной для себя сделки, а одним из возможных кандидатов для обмена является обмен с Клипперс, в котором принял бы участие Деандре Джордан.

Ранее лидер Кавальерс ЛеБрон Джеймс накричал на партнеров по команде во время тайм-аута.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Клипперс, Тристан Томпсон, ДеАндре Джордан, обмен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь