Фанат уже успел начать радоваться, однако потом ему показали видео.

В перерыве встречи регулярного чемпионата НБА между Филадельфией и Бостоном во время традиционных конкурсов для болельщиков.

Один из фанатов должен был забросить мяч с повязкой на глазах. Этим болельщиком оказался актер и комик Джек Уайтхолл.

Несмотря на то, что он промазал все вокруг обрадовались, сделав вид, что мяч попал в корзину. Однако, потом наступила суровая реальность, когда ему на большом экране показали видео броска.

Ранее сообщалось, что Карри хотел бы стать капитаном в Матче всех звезд НБА.