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Счастье было близко: болельщика жестоко разыграли на матче НБА

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Фанат уже успел начать радоваться, однако потом ему показали видео.
Матч между Филадельфией и Бостоном
Матч между Филадельфией и Бостоном
Getty Images

В перерыве встречи регулярного чемпионата НБА между Филадельфией и Бостоном во время традиционных конкурсов для болельщиков.

Один из фанатов должен был забросить мяч с повязкой на глазах. Этим болельщиком оказался актер и комик Джек Уайтхолл.

Несмотря на то, что он промазал все вокруг обрадовались, сделав вид, что мяч попал в корзину. Однако, потом наступила суровая реальность, когда ему на большом экране показали видео броска.

Ранее сообщалось, что Карри хотел бы стать капитаном в Матче всех звезд НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Бостон, Филадельфия, болельщики, фанаты, розыгрыш, вне игры
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