Олдридж просил Поповича обменять его в межсезонье

Ламаркус Олдридж летом мог покинуть Сан-Антонио.

Форвард Сан-Антонио Ламаркус Олдридж в минувшее межсезонье просил обмена в другую команду. Об этом рассказал наставник Сперс Грегг Попович.

"Никто еще не просил меня об этом. Это мой 20-й сезон, и никто еще не говорил мне, что он хочет, чтобы его обменяли.

Я сказал Олдриджу: "Я был бы рад обменять тебя. Если вместо тебя я получу такого игрока, как Кевин Дюрант, я лично отвезу тебя в аэропорт. Но если этого не произойдет, я – твой лучший друг, потому что ты останешься здесь еще на один сезон. Так что, давай решим проблему". И мы сделали это", – цитирует Поповича ESPN.

В текущем сезоне Олдридж провел 40 матчей, набирая по 22,6 очка, 8,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.