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Стивенсон против невидимки и фэйл Сиакама – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

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Паскаль Сиакам, Мэттью Деллаведова, Лэнс Стивенсон, Терренс Фергюсон и Кентавиус Колдуэлл-Поуп – в свежем выпуске Shaqtin’ a Fool.
Лэнс Стивенсон
Лэнс Стивенсон
Getty Images

В новой подборке курьезных моментов Shaqtin' A Fool вы увидите "идеальные" передачи в исполнении Паскаля Сиакама и Мэттью Деллаведовы, невидимых соперников Лэнса Стивенсона, эпическую неудачу Терренса Фергюсона, а также нерешительного Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Смотрите также на нашем сайте предыдущий выпуск Shaqtin' A Fool.

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Теги: НБА, Shaqtin' A Fool, курьезы, видео
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