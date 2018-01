Форвард Кливленда Леброн Джеймс лидирует в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче всех звезд НБА 2018 года, сообщает The Score.

НБА во второй раз представила промежуточные итоги голосования. Джеймс на данном этапе опережает предыдущего лидера Янниса Адетокумбо на 141 884 голоса.

