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Игрок Юты со злости выбил смартфон из руки болельщика после удаления

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Худ был удален с площадки за два технических фола.
Родни Худ
Родни Худ
nba.com

Защитник Юты Родни Худ в конце третьей четверти гостевого матча регулярного чемпионата НБА с Вашингтоном был удален с площадки за два технических фола.

Направляясь в раздевалку, 25-летний баскетболист со злости выбил смартфон из руки болельщика.

Несмотря на удаление Худа, встреча завершилась победой Юты. Родни провел на паркете 15 минут, набрав 7 очков.

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Теги: Юта Джаз, НБА, баскетбол
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