Защитник Юты Родни Худ в конце третьей четверти гостевого матча регулярного чемпионата НБА с Вашингтоном был удален с площадки за два технических фола.

Направляясь в раздевалку, 25-летний баскетболист со злости выбил смартфон из руки болельщика.

Rodney Hood gets ejected ➡️ Rodney Hood slaps a phone out of a fan’s hand 😂😂 pic.twitter.com/ty0y1OovMI