Худ был удален с площадки за два технических фола.

Защитник Юты Родни Худ в конце третьей четверти гостевого матча регулярного чемпионата НБА с Вашингтоном был удален с площадки за два технических фола.

Направляясь в раздевалку, 25-летний баскетболист со злости выбил смартфон из руки болельщика.

Rodney Hood gets ejected ➡️ Rodney Hood slaps a phone out of a fan’s hand 😂😂 pic.twitter.com/ty0y1OovMI — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 11 января 2018 г.

Несмотря на удаление Худа, встреча завершилась победой Юты. Родни провел на паркете 15 минут, набрав 7 очков.