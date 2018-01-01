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Дюрант заработал двадцатитысячное очко за карьеру

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Форвард Голден Стэйт продолжает показывать феноменальный уровень игры.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант сумел заработать 20-тысячное очко в профессиональной карьере.

Он стал 44-м игроком, сумевшим достичь данного показателя, а также пятым, кто сумел заработать такое количество очков в возрасте до 30 лет.

В более раннем возрасте, чем Дюрант, такой показатель сумели заработать Леброн Джеймс, Уилт Чемберлен, Майкл Джордан и Коби Брайант.

Ранее сообщалось, что Дюрант пожертвовал большую сумму денег университету штата Техас.

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Теги: баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Голден Стейт Уорриорз
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