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Данк Картера и аллей-уп Болла на Рэндла – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 9 января.
Винс Картер
Винс Картер
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В пятерку лучших вошли: данки защитника Сакраменто Кингз Винса Картера и форварда Орландо Мэджик Аарона Гордона, эффектный аллей-уп разыгрывающего Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болла на форварда Джулиуса Рэндла, роскошная передача лидера Оклахома-Сити Тандер Расселла Уэстбрука на форварда Пола Джорджа, а также победный бросок защитника Майами Хит Уэйна Эллингтона.

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Теги: НБА, лучшие моменты, видео, ТОП-5, баскетбол
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