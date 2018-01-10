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Серж Ибака и Джеймс Джонсон подрались во время матча

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Игроки обменялись несколькими ударами, после чего их разняли рефери и одноклубники.
Серж Ибака и Джеймс Джонсон были удалены за драку
Серж Ибака и Джеймс Джонсон были удалены за драку
кадр из видео

Форвард Торонто Рэпторс Серж Ибака и его коллега по позиции из Майами Хит Джеймс Джонсон подрались во время недавнего матча регулярного чемпионата НБА.

Игроки обменялись несколькими ударами, после чего их разняли рефери и одноклубники. В итоге Ибака и Джонсон были удалены с площадки до конца матча.

 

James Johnson and Ibaka out here throwing punches 👀

Допис, поширений Bleacher Report (@bleacherreport)

Отметим, что встреча завершилась победой Майами со счетом 90:89. Серж за 22 минуты успел набрать 11 оков, а Джеймс за 14 минут отметился 4 баллами.

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Теги: Серж Ибака, Торонто Рэпторс, Джеймс Джонсон, Майами Хит, драка, видео, НБА, баскетбол
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