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Лонзо Болл сделал необычный дабл-дабл

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Новичок Лейкерс сделал существенный вклад в победу своей команды.
Лонзо Болл
Лонзо Болл
Getty Images

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл, который продолжает испытывать проблемы с броском, в матче с Сакраменто оформил необычный дабл-дабл.

Разыгрывающий Лейкерс сделал 11 подборов и 11 передач, но набрал только 5 очков, забив 2 из 10 бросков с игры.

Последним игроком Лейкерс, который сделал дабл-дабл, не набрав 10 очков, был Ламар Одом в 2008 году.

Отметим, что Лейкерс обыграли Кингз со счетом 99:86.

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Теги: Лонзо Болл, Лейкерс, НБА, баскетбол
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