Новичок Лейкерс сделал существенный вклад в победу своей команды.

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл, который продолжает испытывать проблемы с броском, в матче с Сакраменто оформил необычный дабл-дабл.

Разыгрывающий Лейкерс сделал 11 подборов и 11 передач, но набрал только 5 очков, забив 2 из 10 бросков с игры.

Последним игроком Лейкерс, который сделал дабл-дабл, не набрав 10 очков, был Ламар Одом в 2008 году.

Отметим, что Лейкерс обыграли Кингз со счетом 99:86.