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Новый Орлеан хочет сохранить Казинса

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Клуб заинтересован в том, чтобы центровой остался в команде.
Демаркус Казинс
Демаркус Казинс
Getty Images

Новый Орлеан заинтересован в том, чтобы сохранить Демаркуса Казинса, сообщает ESPN.

Пеликанс рассчитывают продлить контракт с Казинсом, который следующим летом сможет выйти на рынок свободных агентов.

В этом сезоне Казинс зарабатывает в среднем за игру по 25,8 очка, 12,5 подбора и 5,1 передачи. На данный момент Новый Орлеан занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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Теги: баскетбол, НБА, Новый Орлеан, Демаркус Казинс
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