ЛеБрон завершил матч с Миннесотой с худшим показателем "плюс-минус" в карьере

ЛеБрон Джеймс не может занести себе в актив матч с Миннесотой.

ЛеБрон Джеймс ESPN.com

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс завершил матч с Миннесотой с худшим показателем "плюс-минус" в своей 15-летней карьере (-39), информирует ESPN. Напомним, Кавальерс потерпели разгромное поражение со счетом 99:127. Джеймс набрал 10 очков, сделал 8 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 3 потери за 27 минут игрового времени. Отметим, что блок-шот ЛеБрона оказался среди лучших моментов дня НБА.

Isport.ua