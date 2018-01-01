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ЛеБрон завершил матч с Миннесотой с худшим показателем "плюс-минус" в карьере

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ЛеБрон Джеймс не может занести себе в актив матч с Миннесотой.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
ESPN.com

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс завершил матч с Миннесотой с худшим показателем "плюс-минус" в своей 15-летней карьере (-39), информирует ESPN.

Напомним, Кавальерс потерпели разгромное поражение со счетом 99:127. Джеймс набрал 10 очков, сделал 8 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и 3 потери за 27 минут игрового времени.

Отметим, что блок-шот ЛеБрона оказался среди лучших моментов дня НБА.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, НБА
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