Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 7 января.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощный данк защитника Портленда Пэта Коннотона, роскошный проход защитника Трэйл Блэйзерс Шабазза Напьера, эффектные аллей-упы разыгрывающего Оклахома-Сити Расселла Уэстбрука на центрового Стивена Адамса и форварда Юты Табо Сефолоши на защитника Донована Митчелла, а также победный бросок защитника Портленда Си Джей Макколлума.