Эффектный аллей-уп Уэстбрука на Адамса – в пятерке лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 7 января.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В их число вошли мощный данк защитника Портленда Пэта Коннотона, роскошный проход защитника Трэйл Блэйзерс Шабазза Напьера, эффектные аллей-упы разыгрывающего Оклахома-Сити Расселла Уэстбрука на центрового Стивена Адамса и форварда Юты Табо Сефолоши на защитника Донована Митчелла, а также победный бросок защитника Портленда Си Джей Макколлума.
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