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Пирс назвал двух самых атлетичных игроков НБА

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Экс-баскетболист НБА Пол Пирс назвал форвардов Янниса Адетокунбо из Милуоки и ЛеБрона Джеймса из Кливленда двумя самыми атлетичными игроками лиги.
Пол Пирс
Пол Пирс
Getty Images

"Не думаю, что ЛеБрон когда-то окажется в Милуоки. Яннис – это... Они с ЛеБроном – два самых атлетичных игрока лиги. Люди говорят об атлетизме Уэстбрука, но Яннис преодолевает половину площадки за два удара мяча об пол. Если он улучшит бросок, то станет одним из лучших игроков в истории НБА", – приводит слова Пола Пирса ESPN.

Напомним, 39-летний Пол Пирс завершил карьеру по окончании минувшего сезона. Он провел в НБА 19 сезонов, выступая за Бостон, Бруклин, Вашингтон и Клипперс.

Ранее Пол Пирс назвал лучшего разыгрывающего в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Пол Пирс, ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, Яннис Адетокумбо, Милуоки Бакс
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