НБА: Майами выиграл у Юты, Финикс обыграл Оклахому
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 7 января.
Майами – Юта 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27)
Майами: Т. Джонсон (16), Драгич (16), Ричардсон (14 + 7 передач), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Олиник (12) – старт; Дж. Джонсон (13 + 11 подборов), Эллингтон (9), Джонс (5), Адебайо (4).
Юта: Митчелл (27), Сефолоша (13 + 6 подборов), Фэйворс (11 + 10 подборов), Инглс (9 + 8 подборов), Рубио (4 + 6 передач) – старт; Худ (17), Джонсон (9 + 7 подборов), Беркс (9), Юдо (3).
Даллас – Нью-Йорк 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25)
Финикс – Оклахома-Сити 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 24:18)
Портленд – Сан-Антонио 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30)
Лейкерс – Атланта 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33)
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