Милуоки переведут двусторонний контракт Боломбоя в стандартный

Вместо Джоэля Боломбоя Бакс заключат двусторонний контракт с Ксавьером Мунфордом.

Милуоки конвертирует двусторонний контракт украинского бигмена Джоэля Боломбоя в стандартный, сообщает SBCsports.

Украинец успешно зарекомендовал себя в G-лиге, где провел девять матчей, набирая в среднем по 15,0 очка, 11,2 подбора и 1,4 передачи за 32,2 минуты на площадке.

Несмотря на новый контракт, руководство Бакс не возлагает больших надежд на Боломбоя и вряд ли предоставит ему много игрового времени.

Также сообщается, что в Милуоки собираются отчислить ДеАндре Лиггинса, чтобы предоставить прежний контракт Боломбоя Ксавьеру Мунфорду. Напомним, клубам НБА разрешено заявлять только двух игроков по двусторонним контрактам.