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Милуоки переведут двусторонний контракт Боломбоя в стандартный

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Вместо Джоэля Боломбоя Бакс заключат двусторонний контракт с Ксавьером Мунфордом.
Джоэль Боломбой (слева)
Джоэль Боломбой (слева)
Getty Images

Милуоки конвертирует двусторонний контракт украинского бигмена Джоэля Боломбоя в стандартный, сообщает SBCsports.

Украинец успешно зарекомендовал себя в G-лиге, где провел девять матчей, набирая в среднем по  15,0 очка, 11,2 подбора и 1,4 передачи за 32,2 минуты на площадке.

Несмотря на новый контракт, руководство Бакс не возлагает больших надежд на Боломбоя и вряд ли предоставит ему много игрового времени. 

Также сообщается, что в Милуоки собираются отчислить ДеАндре Лиггинса, чтобы предоставить прежний контракт Боломбоя Ксавьеру Мунфорду. Напомним, клубам НБА разрешено заявлять только двух игроков по двусторонним контрактам. 

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Теги: НБА, Милуоки Бакс, Джоэл Боломбой, контракт
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