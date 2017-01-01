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Экс-звезда НБА открыл предприятие по производству марихуаны

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Брэд Миллер стал очередным предпринимателем, решившим заняться прибыльным бизнесом.
Брэд Миллер (справа)
Брэд Миллер (справа)
Getty Images

Бывший центровой НБА Брэд Миллер открыл предприятие по производству марихуаны в Калифорнии, сообщает The Blast.

Напомним, с 1 января Калифорния легализовала употребление марихуаны в рекреационных целях. До этого ее использование разрешалось лишь по медицинским показаниям.

За свою 14-летнюю карьеру Миллер выступал за Шарлотт, Чикаго, Индиану, Сакраменто, Хьюстон и Миннесоту, заработав около 91 миллиона долларов. Средние показатели центрового составляют 11,2 очка и 7,1 подбора за игру.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон открыл бизнес по выращиванию марихуаны.

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Теги: НБА, марихуана, вне игры, бизнес
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