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Айзея Томас: Со мной Кливленд выйдет на новый уровень

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Разыгрывающий Кливленда считает, что его возвращение в строй значительно усилит команду.
Айзея Томас
Айзея Томас
Getty Images

Разыгрывающий Кливленда Айзея Томас считает, что его игра может команде выйти на новый уровень и по-новому раскрыться ЛеБрону Джеймсу.

"Не сомневаюсь в том, что со мной «Кливленд» выйдет на новый уровень. Я смогу поднять темп игры, дать возможность Леброну Джеймсу больше действовать без мяча и показать в защите кое-что новенькое.

Пока мое игровое время ограничено, но когда я выхожу на паркет, особенно если играю с мячом в руках, стараюсь оказывать максимальное давление на оборону соперника. Думаю, что у меня получается", – цитирует Томаса ESPN.

Ранее сообщалось, что Айзея Томас дебютировал в составе Кливленда.

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Теги: Айзея Томас, Кливленд Кавальерс, НБА, баскетбол
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