Разыгрывающий Кливленда считает, что его возвращение в строй значительно усилит команду.

Разыгрывающий Кливленда Айзея Томас считает, что его игра может команде выйти на новый уровень и по-новому раскрыться ЛеБрону Джеймсу.

"Не сомневаюсь в том, что со мной «Кливленд» выйдет на новый уровень. Я смогу поднять темп игры, дать возможность Леброну Джеймсу больше действовать без мяча и показать в защите кое-что новенькое.

Пока мое игровое время ограничено, но когда я выхожу на паркет, особенно если играю с мячом в руках, стараюсь оказывать максимальное давление на оборону соперника. Думаю, что у меня получается", – цитирует Томаса ESPN.

Ранее сообщалось, что Айзея Томас дебютировал в составе Кливленда.