НБА: Бостон вырвал победу у Бруклина, Хьюстон проиграл Детройту
Клипперс – Голден Стэйт 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18)
Клипперс: Джордан (15 + 11 подборов), Эванс (12 + 7 передач), Деккер (9), Си Джей Уильямс (6), Гриффин (15 + 11 подборов) – старт; Лу Уильямс (23 + 5 потерь), Уоллес (13), Харрелл (9 + 10 подборов + 5 потерь), Рид (9 + 6 подборов), Торнвелл (4), Джонсон (0).
Голден Стэйт: Карри (45 + 6 подборов), Томпсон (10), Грин (9 + 12 подборов + 7 передач), Пачулия (4),Игудала (2 + 7 передач) – старт; Макги (11), Янг (11), Уэст (10), Каспи (8), Луни (4), Ливингстон (4), Белл (3 + 6 подборов), Маккоу (0).
Бруклин – Бостон 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23)
Бруклин: Динуидди (20), Кэролл (10 + 7 подборов), Коэбб (9), Холлис-Джефферсон (8 + 7 подборов), Зеллер (7) – старт; Окафор (12), Эйси (5), Стаускас (2), Дойл (2), Аллен (0 + 5 потерь).
Бостон: Ирвинг (21 + 6 подборов), Тейтум (14 + 6 подборов), Бэйнс (10 + 6 подборов), Моррис (8), Браун (4) – старт; Смарт (11), Ларкин (9), Тайс (8 + 10 подборов), Розир (2), Оджелей (0).
Детройт – Хьюстон 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)
Детройт: Харрис (27 + 8 подборов), Смит (17), Буллок (14), Брэдли (12), Морлэнд (8 + 8 подборов)- старт; Байкс (16), Марьянович (10), Толливер (4), Кеннард (0).
Хьюстон: Пол (16 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Гордон (15 + 7 передач), Ариза (15), Капела (14 + 11 подборов), Андерсон (5) – старт; Грин (15), Блэк (13 + 6 подборов), Уэбер (5), Такер (3).
Индиана – Чикаго 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)
Индиана: Оладипо (23 + 6 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Коллисон (13), Тернер (13), Уилкинс (11), Т. Янг (6) – старт; Сабонис (22), Лиф (15 + 6 подборов), Дж. Янг (11), Джозеф (7 + 10 подборов), Стивенсон (4 + 6 подборов), Пойтресс (0).
Чикаго: Валентайн (13), Маркканен (13), Лопес (10), Данн (8 + 8 передач),Холидэй (6) – старт; Портис (15 + 3 блок-шота), Миротич (8), Нваба (5), Ципзер (4), Грант (2), Пондекстер (2).
Орландо – Кливленд 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24)
Орландо: Гордон (30 + 8 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов), Фурнье (18 + 5 потерь), Хезонья (16 + 10 подборов), Бийомбо (8 + 11 подборов) – старт; Айванду (12), Огастин (9 + 7 передач), Спейтс (8), Аффлало (6), Мак (0).
Кливленд: Джеймс (33 + 10 подборов + 9 передач + 6 перехватов), Лав (27), Томас (19 + 5 потерь), Смит (10), Краудер (2) – старт; Уэйд (16 + 9 подборов), Томпсон (9 + 7 подборов), Осман (6), Грин (6), Корвер (3).
Вашингтон – Милуоки 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28)
Вашингтон: Бил (20), Гортат (17 + 7 подборов), Уолл (16 + 16 передач + 6 потерь), Моррис (14 + 10 подборов), Убре (14) – старт; Скотт (7), Микс (6), Маинми (6), Саторански (3).,
Милуоки: Адетокумбо (34 + 12 подборов + 7 передач), Бледсоу (21), Миддлтон (20), Хенсон (11 + 11 подборов), Брогдон (10 + 9 подборов) – старт; Снелл (10), Макер (4), Деллаведова (0).
Миннесота – Новый Орлеан 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27)
Миннесота: Таунс (21 + 16 подборов), Батлер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (20 + 8 подборов + 3 блок-шота), Гибсон (15 + 6 подборов), Джонс (10) – старт; Дженг (14), Брукс (5), Кроуфорд (4), Бьелица (2), Джордж-Хант (2), Олдрич (2).
Новый Орлеан: Казинс (23 + 15 подборов + 3 блок-шота + 7 потерь), Дэвис (16 + 9 подборов), Холидэй (13), Рондо (10), Мур (8) – старт; Миллер (9), Диалло (9), Каннингем (4), Кларк (4), Нельсон (2).
Сакраменто – Денвер 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27)
Сакраменто: Фокс (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 7 перехватов), Хилд (14), Лабиссьер (12), Ричардсон (8) – старт; Куфос (12 + 7 подборов), Кортер (12 + 8 подборов), Богданович (11), Темпл (2).
Денвер: Мюррей (18 + 5 потерь), Харрис (17), Пламли (9 + 8 подборов), Йокич (8 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Чендлер (7 + 6 подборов + 5 потерь) – старт; Лайлс (19 + 9 подборов), Бортон (17 + 6 передач), Бизли (3), Крэйг (0).
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