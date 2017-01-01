Адетокумбо назвал игрока, которого первым выберет на Матч звезд

Лидер Милуоки хотел бы сыграть в одной команде со звездой Кливленда ЛеБроном Джеймсом.

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо, лидирующий в голосовании за участие игроков в Матче звезд НБА, рассказал, кого выберет первым в свою команду.

"Если мои одноклубники не будут доступны, я выберу ЛеБрона Джеймса. Это лучший игрок в мире. У нас могут сложиться хорошие отношения во время открытия рынка свободных агентов. Никогда не знаешь, кто может стать твоим одноклубником", – цитирует Адетокунбо ESPN.

Напомним, в этом году Матч звезд НБА впервые пройдет без разделения на конференции. Два человека, набравшие больше всего голосов болельщиков, станут капитанами, которые сами соберут себе команду.