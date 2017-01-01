Переключиться на мобильную версию

Адетокумбо назвал игрока, которого первым выберет на Матч звезд

Комментариев: 0
Лидер Милуоки хотел бы сыграть в одной команде со звездой Кливленда ЛеБроном Джеймсом.
ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо
ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо
Getty Images

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо, лидирующий в голосовании за участие игроков в Матче звезд НБА, рассказал, кого выберет первым в свою команду.

"Если мои одноклубники не будут доступны, я выберу ЛеБрона Джеймса. Это лучший игрок в мире. У нас могут сложиться хорошие отношения во время открытия рынка свободных агентов. Никогда не знаешь, кто может стать твоим одноклубником", – цитирует Адетокунбо ESPN.

Напомним, в этом году Матч звезд НБА впервые пройдет без разделения на конференции. Два человека, набравшие больше всего голосов болельщиков, станут капитанами, которые сами соберут себе команду.

Поделись:
Теги: НБА, Матч всех звезд, Яннис Адетокумбо, ЛеБрон Джеймс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь