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Курьезная трешка Джинобили и пробежка Казинса – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

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Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Демаркус Казинс, Айвен Рэбб, Марио Хезонья и арбитры матча Сперс – Никс – в свежем выпуске Shaqtin’ a Fool.
Демаркус Казинс
Демаркус Казинс
Getty Images

В новой подборке курьезных моментов Shaqtin' A Fool вы увидите:

- Кентавиус Колдуэлл-Поуп исполнил бросок куда-то в космос;
- Демаркус Казинс забыл, что мячом надо стучать об пол;
- Айвен Рэбб хотел исполнить передачу не глядя, но облажался;
- Марио Хезонья пытался сделать красоту, но отдал пас на соперника;
- арбитры матча Нью-Йорк – Сан-Антонио не заметили трешку Ману Джинобили, пусть и случайную.

Смотрите также на нашем сайте предыдущий выпуск Shaqtin' A Fool.

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Теги: НБА, Shaqtin' A Fool, курьезы, видео
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