Курьезная трешка Джинобили и пробежка Казинса – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool

Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Демаркус Казинс, Айвен Рэбб, Марио Хезонья и арбитры матча Сперс – Никс – в свежем выпуске Shaqtin’ a Fool.

В новой подборке курьезных моментов Shaqtin' A Fool вы увидите:

- Кентавиус Колдуэлл-Поуп исполнил бросок куда-то в космос;

- Демаркус Казинс забыл, что мячом надо стучать об пол;

- Айвен Рэбб хотел исполнить передачу не глядя, но облажался;

- Марио Хезонья пытался сделать красоту, но отдал пас на соперника;

- арбитры матча Нью-Йорк – Сан-Антонио не заметили трешку Ману Джинобили, пусть и случайную.

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