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Грин стал лидером Голден Стэйт по количеству трипл-даблов

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Дрэймонд Грин установил рекорд Уорриорз по количеству трипл-даблов.
Дрэймонд Грин
Дрэймонд Грин
Getty Images

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин в матче с  Хьюстоном (124:114) оформил свой 21-й трипл-дабл. Игрок набрал 17 очков, 14 подборов и 10 передач .

Таким образом, Грин обошел члена Зала славы Тома Голу (20) и стал лидером калифорнийского клуба по данному показателю.

Стоит отметить, что Уорриорз добились побед во всех матчах регулярного чемпионата (21-0), в которых Грин делал трипл-дабл.

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Теги: НБА, Голден Стэйт Уорриорз, Дрэймонд Грин, трипл-дабл, рекорд
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