Грин стал лидером Голден Стэйт по количеству трипл-даблов

Дрэймонд Грин установил рекорд Уорриорз по количеству трипл-даблов.

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин в матче с Хьюстоном (124:114) оформил свой 21-й трипл-дабл. Игрок набрал 17 очков, 14 подборов и 10 передач .

Таким образом, Грин обошел члена Зала славы Тома Голу (20) и стал лидером калифорнийского клуба по данному показателю.

Стоит отметить, что Уорриорз добились побед во всех матчах регулярного чемпионата (21-0), в которых Грин делал трипл-дабл.