Адетокумбо лидирует в голосовании за участие игроков в Матче звезд НБА

Лидер Милуоки набрал наибольшее количество голосов за 12 дней.

Форвард Милуоки Яннис Адетокумбо лидирует в голосовании болельщиков за участие игроков в Матче всех звезд НБА.

За 12 дней после старта опроса лидер Бакс набрал 863 416 голосов. Немного уступает ему форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс (856 080), на третьем месте пока идет разыгрывающий Бостона Кайри Ирвинга (802 834). Вся тройка представляет Восточную конференцию.

Что касается Запада, наибольшее количество голосов пока набрал форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант (767 402) и его одноклубник разыгрывающий Стефен Карри (735 115).

Проголосовать за любимых баскетболистов можно здесь.