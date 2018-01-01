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Дюрант не сможет сыграть с Хьюстоном из-за травмы

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Баскетболист получил растяжение икроножной мышцы в поединке против Далласа.
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Getty Images

Форвард Голден Стейт Кевин Дюрант не сможет сыграть против Хьюстона в поединке регулярного чемпионата НБА из-за повреждения, сообщает ESPN US.

Игрок получил растяжение икорной мышцы в матче с Далласом, но все-таки доиграл встречу, несмотря на предостережение от врачей.

Напомним, что Дюрант посвятил победный бросок в матче с Лейкерс Брайанту и заявил о том, что находится на одном уровне с ЛеБроном Джеймсом.

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Теги: баскетбол, НБА, Кевин Дюрант, Голден Стейт Уорриорз, Хьюстон Рокетс
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