Дюрант не сможет сыграть с Хьюстоном из-за травмы

Баскетболист получил растяжение икроножной мышцы в поединке против Далласа.

Форвард Голден Стейт Кевин Дюрант не сможет сыграть против Хьюстона в поединке регулярного чемпионата НБА из-за повреждения, сообщает ESPN US.

Игрок получил растяжение икорной мышцы в матче с Далласом, но все-таки доиграл встречу, несмотря на предостережение от врачей.

Напомним, что Дюрант посвятил победный бросок в матче с Лейкерс Брайанту и заявил о том, что находится на одном уровне с ЛеБроном Джеймсом.