Фанаты Бостона встретили Айзею Томаса овациями стоя

Болельщики Селтикс устроили баскетболисту теплый прием.

Разыгрывающий Кливленда Айзея Томас впервые вернулся на бывшую домашнюю арену в Бостоне.

Болельщики на ТД-гарден встретили баскетболиста стоячей овацией. Это произошло в начале второй четверти, когда его показали на большом экране.

Напомним, в прошлое межсезонье Томас присоединился к Кавальерс в результате обмена Кайри Ирвинга.

Селтикс одержали победу над Кавс со счетом 102:88, при этом Томас не принимал участия в матче.