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Фанаты Бостона встретили Айзею Томаса овациями стоя

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Болельщики Селтикс устроили баскетболисту теплый прием.
Айзея Томас
Айзея Томас
Getty Images

Разыгрывающий Кливленда Айзея Томас впервые вернулся на бывшую домашнюю арену в Бостоне. 

Болельщики на ТД-гарден встретили баскетболиста стоячей овацией. Это произошло в начале второй четверти, когда его показали на большом экране.

 

Напомним, в прошлое межсезонье Томас присоединился к Кавальерс в результате обмена Кайри Ирвинга.

Селтикс одержали победу над Кавс со счетом 102:88, при этом Томас не принимал участия в матче.

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Теги: НБА, Кливленд Кавальерс, Бостон Селтикс, Айзея Томас, фанаты, видео
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