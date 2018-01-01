Керр и Кейси – лучшие тренеры декабря в НБА

Стив Керр и Дуэйн Кейси названы лучшими тренерами по итогам прошлого месяца.

Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших тренеров Восточной и Западной конференций по итогам минувшего месяца. Ими стали Дуэйн Кейси (Торонто) и Стив Керр (Голден Стэйт) соответственно.

В декабре Рэпторс под руководством Кейси одержали 11 побед в 14 матчах, а также повторили рекорд клуба по количеству домашних побед подряд (12-0).

Что касается Уорриорз, в прошлом месяце они показали лучший результат в лиге (13-2), несмотря на отсутствие лидера команды Стефена Карри, восстанавливающегося после травмы.

Отметим, что Голден Стэйт возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а Торонто идет вторым на Востоке.