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Керр и Кейси – лучшие тренеры декабря в НБА

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Стив Керр и Дуэйн Кейси названы лучшими тренерами по итогам прошлого месяца.
Стив Керр
Стив Керр
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших тренеров Восточной и Западной конференций по итогам минувшего месяца. Ими стали Дуэйн Кейси (Торонто) и Стив Керр (Голден Стэйт) соответственно. 

В декабре Рэпторс под руководством Кейси одержали 11 побед в 14 матчах, а также повторили рекорд клуба по количеству домашних побед подряд (12-0).

Что касается Уорриорз, в прошлом месяце они показали лучший результат в лиге (13-2), несмотря на отсутствие лидера команды Стефена Карри, восстанавливающегося после травмы.

Отметим, что Голден Стэйт возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а Торонто идет вторым на Востоке.

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Теги: НБА, лучший тренер, Стив Керр, Торонто Рэпторс, Голден Стэйт Уорриорз
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