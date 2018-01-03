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Украинский баскетболист – спортсмен месяца в университете Восточного Вашингтона

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Богдана Близнюка признали лучшим игроком университета Восточного Вашингтона в декабре 2017.
Богдан Близнюк
Богдан Близнюк
goeags.com

Украинский форвард Богдан Близнюк назван спортсменом месяца в университете Восточного Вашингтона.

В декабре 2017 года наш спортсмен провел восемь матчей в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых он набирал по 21,9 очков, делал 6,8 подборов и 4,3 передачи в среднем за игру.

Напомним, что Богдан Близнюк выступает за Восточный Вашингтон с 2014 года.

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Теги: баскетбол, Богдан Близнюк, NCAA, Восточный Вашингтон, игрок месяца
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