Украинский баскетболист – спортсмен месяца в университете Восточного Вашингтона

Богдана Близнюка признали лучшим игроком университета Восточного Вашингтона в декабре 2017.

Украинский форвард Богдан Близнюк назван спортсменом месяца в университете Восточного Вашингтона.

В декабре 2017 года наш спортсмен провел восемь матчей в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых он набирал по 21,9 очков, делал 6,8 подборов и 4,3 передачи в среднем за игру.

Напомним, что Богдан Близнюк выступает за Восточный Вашингтон с 2014 года.