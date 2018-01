Украинский баскетболист – спортсмен месяца в университете Восточного Вашингтона

Украинский форвард Богдан Близнюк назван спортсменом месяца в университете Восточного Вашингтона.

В декабре 2017 года наш спортсмен провел восемь матчей в рамках Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в которых он набирал по 21,9 очков, делал 6,8 подборов и 4,3 передачи в среднем за игру.

