Лидер Кливленда может покинуть свою команду после межсезонья 2018 года.

ЛеБрон Джеймс не стал гарантировать владельцу Кавальерс Дэну Гилберту, что останется в команде после межсезонья 2018 года, сообщает ESPN.

Руководитель Кливленда пытался узнать о долгосрочных планах игрока прошлым летом, когда клуб изучал варианты обмена Кайри Ирвинга, однако баскетболист не стал давать ему никаких обещаний.

Следующим летом ЛеБрон Джеймс может стать неограниченно свободным агентом, если не будет использовать опцию продления соглашения с Кавс на сезон-2018/19.

Ранее Король опроверг слухи о возможном переходе в состав Лейкерс в ближайшее межсезонье.