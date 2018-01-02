Играй как Шак: школьник сломал кольцо зверским данком
Школьник сломал во время матча баскетбольное кольцо.
В одном из эпизодов матча школьной лиги США юный игрок совершил перехват, после чего выбежал к кольцу команды соперника и сломал его после эффектного данка.
Мальчишкой оказался баскетболист коллектива Меррил Уэст – Майкл Хейз.
Sheesh OK then 😳— go90 Sports (@go90Sports) January 2, 2018
(via @MannyP_UNE) pic.twitter.com/NzbAswjVOh
Отметим, что в свое время Шакил О'Нил, выступая в Национальной баскетбольной ассоциации, чаще других кольца ломал.
Смотри также подборку, как игроки НБА ломали кольца:
Ранее сообщалось о том, что Шакил О'Нил соорудил "дерево" из колец, оторванных им за карьеру.
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