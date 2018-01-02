Играй как Шак: школьник сломал кольцо зверским данком

Школьник сломал во время матча баскетбольное кольцо.

Курьезный момент во время баскетбольного матча школьной лиги США кадр из видео

В одном из эпизодов матча школьной лиги США юный игрок совершил перехват, после чего выбежал к кольцу команды соперника и сломал его после эффектного данка.

Мальчишкой оказался баскетболист коллектива Меррил Уэст – Майкл Хейз.

Отметим, что в свое время Шакил О'Нил, выступая в Национальной баскетбольной ассоциации, чаще других кольца ломал.

Смотри также подборку, как игроки НБА ломали кольца:

Ранее сообщалось о том, что Шакил О'Нил соорудил "дерево" из колец, оторванных им за карьеру.