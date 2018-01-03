Джинобили случайно забросил трешку, которую судьи даже не заметили

Защитник Сан-Антонио Ману Джинобили забил курьезный трехочковый, который многих ввел в заблуждение.

Ману Джинобили в матче с Нью-Йорком (100:91) случайно забил трехочковый, пытаясь отдать передачу на Ламаркуса Олдриджа.

Мяч попал в кольцо, однако похоже, что никто, кроме самого Джинобили, этого не заметил. Соперники начали новую атаку, но после отчаянных сигналов аргентинца встреча был приостановлена. Пересмотрев эпизод, судьи все же засчитали попадание.

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