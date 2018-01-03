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Джинобили случайно забросил трешку, которую судьи даже не заметили

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Защитник Сан-Антонио Ману Джинобили забил курьезный трехочковый, который многих ввел в заблуждение.
Ману Джинобили разговаривает с арбитром
Ману Джинобили разговаривает с арбитром
Getty Images

Ману Джинобили в матче с Нью-Йорком (100:91) случайно забил трехочковый, пытаясь отдать передачу на Ламаркуса Олдриджа.

Мяч попал в кольцо, однако похоже, что никто, кроме самого Джинобили, этого не заметил. Соперники начали новую атаку, но после отчаянных сигналов аргентинца встреча был приостановлена. Пересмотрев эпизод, судьи все же засчитали попадание.

 

The refs didn’t know this Manu pass went in the hoop 😂😂

Публикация от Bleacher Report (@bleacherreport)

Смотрите также курьезное видео, в котором Ману Джинобили пытался смазать штрафной, но попал в кольцо.

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Теги: НБА, Сан-Антонио Сперс, Ману Джинобили, курьезы, видео
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