Попович вышел на пятое место по количеству побед за карьеру

Победа над Нью-Йорком (100:91) стала 1176-й в карьере наставника Сперс Грегга Поповича. Таким образом, он обошел Джорджа Карла и поднялся на пятое место в истории НБА по этому показателю.

Теперь Попович уступает лишь Пэту Райли (1210), Джерри Слоуну (1221), Ленни Уилкенсу (1332) и Дону Нельсону (1335). Ни один из них не является действующим тренером в НБА.

Congrats to @spurs Coach Gregg Popovich for moving up to 5th on the NBA’s ALL-TIME COACHING WINS list! pic.twitter.com/MlDTX5ZtK5