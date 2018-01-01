NCAA: Михайлюк не спас Канзас от третьего поражения в сезоне

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел невыразительный поединок против Техас Тех.

Украинский свингмен Святослав Михайлюк провел не лучший матч за университет Канзаса, проиграв дома Техас Тех (73:85).

Украинец провел 35 минут на площадке, набрав 11 очков (1/2 двухочковых, 3/9 трехочковых) и совершив 5 подборов (2 в нападении), 2 передачи и 3 перехвата при 5 потерях и 5 фолах.

Отметим, что Канзас потерпел уже третье поражение в сезоне из 14 матчей. Средние показатели Михайлюка составляют 16,2 очка, 4,1 подбора и 2,6 передачи.