Пэйтон не сумел забросить мяч из-за необычной прически
Игрок Орландо попросту не увидел как далеко от него кольцо.
Необычная причина не позволила разыгрывающему Орландо Элфриду Пейтону заработать два очка для своей команды в поединке регулярного чемпионата НБА с Бруклином.
Игрок, имеющий достаточно странную прическу, попросту не увидел как далеко от него находится кольцо за своими волосами.
Отметим, что Мэджик не сумели обыграть Нетс, уступив 95:98, а Пэйтон забросил 7 бросков из 15 с игры.
Полная версия правил