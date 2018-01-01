Пэйтон не сумел забросить мяч из-за необычной прически

Игрок Орландо попросту не увидел как далеко от него кольцо.

Необычная причина не позволила разыгрывающему Орландо Элфриду Пейтону заработать два очка для своей команды в поединке регулярного чемпионата НБА с Бруклином.

Игрок, имеющий достаточно странную прическу, попросту не увидел как далеко от него находится кольцо за своими волосами.

Отметим, что Мэджик не сумели обыграть Нетс, уступив 95:98, а Пэйтон забросил 7 бросков из 15 с игры.