У игрока Хьюстона растяжение подколенного сухожилия.

Защитник Хьюстона Джеймс Харден получил травму на последней минуте основного времени поединка против Лейкерс и не сможет играть еще около двух недель, сообщает официальный сайт команды.

У игрока обнаружено растяжение подкоголенного сухожилия 2-й степени.

Отметим, что на данный момент Харден лидирует в лиге по набранным очкам в среднем за игру – 32,3. Также он делает 9,1 передачу и 5 подборов.

Ранее Харден раскритиковал судейство в гостевом матче с Бостоном.