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Харден пропустит около 2 недель из-за травмы

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У игрока Хьюстона растяжение подколенного сухожилия.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Защитник Хьюстона Джеймс Харден получил травму на последней минуте основного времени поединка против Лейкерс и не сможет играть еще около двух недель, сообщает официальный сайт команды.

У игрока обнаружено растяжение подкоголенного сухожилия 2-й степени. 

Отметим, что на данный момент Харден лидирует в лиге по набранным очкам в среднем за игру – 32,3. Также он делает 9,1 передачу и 5 подборов.

Ранее Харден раскритиковал судейство в гостевом матче с Бостоном.

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Теги: баскетбол, НБА, Хьюстон, Джеймс Харден
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